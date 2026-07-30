Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-70 akademikong personalidad ng Palestinian ang nanawagan sa Germany na muling suriin ang posisyon nito tungkol sa settlement
70 akademikong personalidad ng Palestinian, sa isang liham kay Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, ay hinimok ang pamahalaan ng bansang ito na muling suriin ang pagsalungat nito sa mas seryosong mga hakbang ng European Union laban sa settlement ng Zionist regime at karahasan ng mga settler.
Ang mga lumagda sa liham, sa pagpuna sa kamakailang posisyon ng Berlin sa negosasyon ng European Union, ay nagdiin na ang Germany, kasama ang ilang iba pang mga bansa, ay humadlang sa pagkamit ng mga miyembro ng unyon ng isang kasunduan para sa pagpapatibay ng mas epektibong mga hakbang laban sa pagpapalawak ng mga settlement at pag-atake ng mga settler.
Ramallah – Ahensyang Balita ng WAFA – 70 kilalang akademiko at intelektwal ng Palestinian noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, sa isang bukas na liham kay Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, ay hinimok ang pamahalaan ng Berlin na muling suriin ang posisyon nito tungkol sa mga iligal na settlement ng Zionist regime sa West Bank at karahasan ng mga settler laban sa mga Palestinian.
Ang mga lumagda sa liham na ito, na kinabibilangan ng mga propesor ng mga unibersidad ng Al-Quds, Birzeit, at An-Najah, gayundin ang mga kilalang Palestinian researcher na naninirahan sa Europa, sa pagtukoy sa "katahimikan at pagsasabotahe" ng Berlin sa pagdidiin ng mga settlement, ay nagdiin na ang Germany, kasama ang ilang iba pang mga bansang European, ay humadlang sa European Union na makamit ang isang kasunduan para sa pagpapatibay ng mas epektibong mga hakbang laban sa pagpapalawak ng mga settlement at pag-atake ng mga settler. Idiniin ng mga intelektwal na ito na ang kasalukuyang patakaran ng Berlin ay hindi lamang naaayon sa mga idineklarang pagpapahalaga sa karapatang pantao ng bansang ito, kundi epektibong nagpapalala sa pagpapatuloy ng pananakop at kawalang-tatag sa rehiyon. Ang liham na ito ay inilabas sa panahon na sa nakalipas na isang taon, 16 na bagong settlement at 95 colonial outpost ang itinayo sa West Bank at East Jerusalem. Hanggang Hulyo 30, 2026, ang opisina ng Chancellor ng Germany ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa liham na ito.
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