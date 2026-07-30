Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Atwan: Kapag pumasok ang Hashd al-Sha'bi sa digmaan, ang mga base ng Amerika sa rehiyon ay hindi magtatagal
Kilalang analista ng mundong Arabo: Ang paghila sa Iraq sa digmaan ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ni Trump sa kanyang kaaway na Iranian, at kung ang matatapang na pwersa ng Iraq ay pumasok sa prente ng Iran, ang mga base ng Amerika ay hindi magtatagal nang matagal.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Abdul Bari Atwan, kilalang analista ng mundong Arabo at punong patnugot ng pahayagang Rai al-Youm, sa isang kolum na inilabas noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026, ay nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon at paghila sa Iraq sa military conflict sa Amerika. Si Atwan, sa pagtukoy sa magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Hashd al-Sha'bi sa silangang Iraq na nagresulta sa pagkamartir at pagkasugat ng dose-dosenang katao, ay nagdiin na ang hakbang na ito ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa kanyang "kaaway na Iranian."
Ayon kay Atwan, kung ang mga pwersa ng Hashd al-Sha'bi, bilang bahagi ng opisyal na armadong pwersa ng Iraq, ay madamay sa digmaan sa Amerika, isang bagong prente ang magbubukas sa rehiyon na ang mga kahihinatnan ay hindi lamang limitado sa teritoryo ng Iraq, kundi magsasapanganib din sa katatagan ng buong rehiyon. Idiniin din niya na kung ang mga "matatapang na pwersa ng Iraq" na ito ay pumasok sa larangan ng digmaan sa tabi ng Iran, ang mga military base ng Amerika sa rehiyon ay "hindi magtatagal nang matagal." Ang pagsusuring ito ay ginawa sa panahon na ang pamahalaan ng Iraq ay dati nang nagpahayag na ito ay maghahanap ng isang komprehensibong planong panseguridad upang harapin ang anumang paglabag sa soberanya nito at itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang anumang pagsalakay sa teritoryo ng bansang ito. Hanggang Hulyo 30, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa pamahalaan ng Iraq o mga opisyal ng Amerika ang nailabas tungkol sa pagsusuring ito.
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