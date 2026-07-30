Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi sinasadyang pag-amin ng pamahalaang Saudi sa pagiging tama ng Iran
Si Sayyid Reza al-Gharabi, aktibistang Arabo sa cyberspace, ay sumulat: Binigyang-katwiran ng pamahalaang Saudi ang military aggression nito sa teritoryo ng Iraq, nang walang kahit isang patunay o dokumento na ang pinagmulan ng mga kamakailang drone attack ay mula sa loob ng Iraq, sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang artikulo ng UN Charter.
Idinagdag niya: Binigyang-katwiran ng Ministry of Defense ng pamahalaang Saudi ang pagsalakay nito sa Iraq, sa pamamagitan ng pagbanggit sa Artikulo 51 ng UN Charter, bilang isang aksyon sa loob ng balangkas ng lehitimong pagtatanggol sa sarili.
Idiniin ng aktibistang Arabo na ito: Purihin ang Diyos, sa wakas ay tinanggap ng Saudi Arabia na, batay sa parehong lohika, ang Iran ay may karapatan din na tumugon sa mga bansang ito at sa iba pang mga bansa sa Persian Gulf, dahil sa presensya ng mga military base ng Amerika sa Saudi Arabia at iba pang mga bansa sa Persian Gulf, na ginagamit bilang pinagmulan ng mga pagsalakay laban sa Iran.
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