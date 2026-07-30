Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aresto sa driver ng ambulansya sa Israel sa paratang ng espiyonasya
Isang Israeli ambulance driver ang inaresto sa paratang ng espiyonasya at pagsasagawa ng mga misyon ng pagkolekta ng impormasyon para sa Iran.
Ayon sa kuwento ng pahayagang "Yedioth Ahronoth," ang 34-taong-gulang na indibidwal na ito ay gumamit ng kanyang access sa mga ospital upang mangolekta ng impormasyon at kumuha ng mga larawan ng mga sensitibong lugar.
Sinabi na siya ay kumuha ng larawan ng isang "nakatataas na personalidad ng Israel" na bumibisita sa isang medical center sa hilagang Israel.
Occupied Jerusalem – Pahayagang Yedioth Ahronoth – Isang 34-taong-gulang na Israeli ambulance driver ang inaresto sa paratang ng espiyonasya para sa Iran at pagkolekta ng impormasyon mula sa mga medical center at nakatataas na military personalidad. Batay sa ulat ng pahayagang "Yedioth Ahronoth," ang akusado, na sa pamamagitan ng kanyang trabaho ay may access sa mga ospital at sensitibong lugar, ay nagsagawa ng mga misyon kabilang ang pagkuha ng larawan ng isang "nakatataas na personalidad ng Israel" sa isa sa mga medical center sa hilagang Israel. Ang balitang ito ay inilabas kasunod ng malawakang alon ng pag-aresto sa mga ahente ng espiyonasya sa Zionist regime na nagpapakita ng kapansin-pansing intelligence penetration ng Iran sa mga sinasakop na teritoryo.
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