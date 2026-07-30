Video| Sinabi ni Sardar Radan: Si Martir Nasirzadeh ay Isang Tao na Ganap na Nakatuon sa Paglilingkod

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Sardar Radan: Si Martir Nasirzadeh ay Isang Tao na Ganap na Nakatuon sa Paglilingkod — Isang Pagpupugay sa Isang Matatag na Mandirigma at Isang Panata na Ipagpatuloy ang Kanyang Landas.
Ang Commander-in-Chief ng Iranian Police, sa kanyang pagbisita sa pamilya ni Martir Nasirzadeh, ay inilarawan ang pagkamartir ng martir na ito bilang "isang medalya na pag-aari niya at ng kanyang pamilya," at sinabi: "Ito ay tunay na bunga ng pagkakaroon ng martir at ng pagkamartir." Idinagdag ni Radan: "Si Major General Nasirzadeh ay umalis sa pinakamahusay na paraan upang humingi ng pamamagitan ng ating tagumpay sa harap ng Diyos," at ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang biyaya ng tagumpay mula sa mga panalangin ng mga martir ay sasakop sa mga tao ng Iran.
Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa malalim na paggalang ng mga puwersa ng seguridad at militar ng Iran sa pamana ng mga martir, at ang kanilang paniniwala na ang pagkamartir ay hindi isang katapusan kundi isang simula ng isang bagong yugto ng tagumpay at biyaya. Si Martir Nasirzadeh, na kilala sa kanyang dedikasyon at katapatan sa kanyang bansa at sa kanyang pananampalataya, ay nag-iwan ng isang pamana ng katapangan at paglilingkod na patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon.
Ang pagbisita ni Sardar Radan sa pamilya ng martir ay isang pagkilala sa kanilang sakripisyo at isang panata na ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa mga puso ng mga tao. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapaalala sa atin na ang landas ng paglaban ay ipinagpapatuloy ng dugo ng mga martir, at ang kanilang mga panalangin ay nagsisilbing gabay para sa bansa sa kanyang paglalakbay tungo sa tagumpay at katarungan.
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