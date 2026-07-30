Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-LLIraqi TV Host sa Saudi Analyst: Bakit Hindi Maglakas-loob ang Saudi Arabia na Salakayin ang Iran? — Isang Mapanghamong Tanong sa mga Pag-aangkin ng Lakas ng Saudi.
Bilang tugon sa pag-angkin ng isang Saudi analyst tungkol sa "reserbang karapatan na tumugon," ang Iraqi host na si Muna Sami ay nagtanong: "Kung gayon, bakit hindi ninyo mabomba ang Iran?" Sa pagtukoy sa mga pag-atake ng Iran sa Saudi Arabia, idinagdag niya: "Bakit hindi maglakas-loob ang Saudi Arabia na bombahin ang Iran? Bakit palagi lamang nating naririnig ang mga pahayag ng pagpipigil at 'iniimbak namin ang karapatang tumugon'?"
Ang matalas na tanong ni Sami ay nagtampok sa lumalaking pagkabigo ng publiko sa rehiyon sa mga pag-aangkin ng lakas ng Saudi Arabia, na hindi pa naisasalin sa aktwal na aksyon laban sa Iran. Sa kabila ng mga taon ng retorika at pagbabanta, ang Saudi Arabia ay hindi nagsagawa ng direktang military strike laban sa Iran, na nag-iwan sa marami na nagtatanong kung ang kaharian ay may tunay na kakayahan o kalooban na harapin ang Iran sa larangan ng digmaan.
Ang tanong ni Sami ay sumasalamin din sa lumalaking pananaw na ang Saudi Arabia ay umaasa sa mga kaalyado nito, partikular ang Estados Unidos, upang protektahan ito mula sa Iran, sa halip na kumilos nang nakapag-iisa. Ang kanyang mga pahayag ay isang paalala na ang mga pag-aangkin ng lakas ay walang saysay kung hindi ito sinusuportahan ng pagkilos, at na ang rehiyon ay nangangailangan ng mga tunay na solusyon sa mga banta na kinakaharap nito, sa halip na walang laman na mga salita.
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