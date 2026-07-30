Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pangkalahatang Kalihim ng Ansarallah: Ang Pangunahing Layunin ng mga Kaaway ay Baguhin ang Mukha ng Gitnang Silangan at Lumikha ng Dakilang Israel
Ang mga pagsalakay ng mga kaaway laban sa Islamic Republic of Iran, Lebanon, Palestine, at sa buong pamayanang Islamiko ay kabilang sa pag-aalis ng mga hadlang sa planong Zionist na ito sa rehiyon.
Ang kaaway na Amerikano ay malinaw na nagpakita na siya ay isang gutom na kaaway na nagmula sa malalayong lugar patungo sa aming rehiyon upang sumakop, pumatay, mandambong, alisin ang kalayaan ng mga tao ng aming pamayanan, at dominahan sila.
Sanaa – Al-Masirah Network (July 29, 2026) – Si Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, Pangkalahatang Kalihim ng Ansarallah ng Yemen, sa kanyang talumpati na tumutukoy sa mga pinakahuling pagbabago sa rehiyon, ay nagdiin na ang mga kamakailang pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, Lebanon, at Palestine ay bahagi ng isang mas malaking plano upang baguhin ang mukha ng Gitnang Silangan at matamo ang "Dakilang Israel." Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang sa nakalipas na 48 oras, ang mga palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika ay tumindi at ang hukbo ng Amerika ay nagsagawa ng bagong alon ng mabibigat na pag-atake laban sa mga military target ng Iran sa lalawigan ng Khuzestan at Pulo ng Qeshm. Kasabay nito, ang Saudi Arabia sa unang pagkakataon ay kasama ng Amerika sa pag-atake sa mga posisyon ng mga grupo ng paglaban sa Iraq, na nagpapahiwatig ng paglawak ng saklaw ng mga labanan.
..........
328
Your Comment