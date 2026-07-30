Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Mayadeen: Ang Kalihim ng Panlabas ng Ukraine ay Humingi ng Paumanhin sa Iran sa Pakikipag-ugnayan kay Araghchi
Isang mapagkukuhang may alam sa Tehran ang nagsabi sa Al-Mayadeen network na si "Andrii Sybiha," Kalihim ng Panlabas ng Ukraine, sa isang tawag sa telepono ilang araw na ang nakalipas kay Seyyed Abbas Araghchi, ay humingi ng paumanhin sa Iran tungkol sa kamakailang insidente.
Binigyang-diin ni Sybiha na ang insidenteng ito ay "hindi sinasadya" at bunga ng "operasyonal na pagkakamali."
Tehran – Al-Mayadeen network (July 30, 2026) – Batay sa ulat ng network na ito, ang tawag sa telepono noong Martes (July 28) sa pagitan ng mga kalihim ng panlabas ng Iran at Ukraine ay naganap kasunod ng pag-atake ng drone ng Kiev sa isang Iranian commercial vessel sa Dagat Caspian noong Sabado (July 25). Sa pag-atakeng ito, na ayon sa mga opisyal ng Iran ay ikinasawi ng isang marino at ikinasugat ng isa pa, inilarawan ito ng Tehran bilang isang malinaw na paglabag sa charter ng United Nations at isang agresibong aksyon.
Si Araghchi, pagkatapos ng tawag na ito, ay sumulat sa social network na X (dating Twitter) na ang Kalihim ng Panlabas ng Ukraine ay nagbigay ng katiyakan sa kanya na ang pag-atake sa Iranian vessel ay "hindi sinasadya" at ang Kiev ay hindi naghahangad na magpalala ng tensyon. Gayunpaman, binigyang-diin ni Araghchi na ang Iran din ay hindi naghahangad na magpalala ng tensyon, ngunit ang anumang pag-atake sa mga mamamayan o interes ng Iran ay hindi katanggap-tanggap at ang mga pinsalang naidulot ay dapat na ganap na mabayaran. Ang Kalihim ng Panlabas ng Ukraine, na nagdiin na ang military operation ng Kiev ay isinasagawa lamang na may layuning ipagtanggol laban sa pagsalakay ng Russia, ay humiling sa Iran na umiwas sa anumang aksyon na nagdudulot ng tensyon.
Noong nakaraan, inilarawan ni Volodymyr Zelenskyy, Pangulo ng Ukraine, ang mga pag-atake sa Dagat Caspian bilang "isang malakas na tagumpay." Gayunpaman, kasunod ng banta ng Iran ng military response at mga ulat tungkol sa posibilidad ng missile attack sa Ukraine, ang mga opisyal ng Kiev ay nagbago ng kanilang posisyon at, sa paghingi ng paumanhin, ay tinawag na hindi sinasadya ang pag-atake.
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