Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpasok ng Espiya ng Iran sa Isang Lihim na Yunit ng Hukbo ng Rehimeng Zionist; Lumalagong Alon ng mga Kaso ng Espiyonahang Pró-Iran ang Yumanig sa Israel.
Iniulat ng Channel 15 ng rehimeng Zionist na ang isang 28-taong-gulang na reserbang sundalo, na naglingkod sa isang classified at napakalihim na yunit ng hukbo ng rehimeng ito, ay nakilala sa paratang ng espiya para sa Iran. Ayon sa ulat, ang indibidwal na ito ay naglipat ng classified na impormasyon, kabilang ang mga detalye tungkol sa ilang espesyal at natatanging kakayahan ng hukbo ng rehimeng Zionist. Binanggit ng media outlet na ito, na binanggit ang patuloy na mga kaso ng espiya, ang pagtaas ng mga alalahanin sa seguridad sa mga okupadong teritoryo.
Ayon sa mga detalyeng inilathala ng mga awtoridad ng Israel, ang suspek ay iniharap sa Tel Aviv District Court noong Hulyo 16 sa mga kasong "pakikipag-ugnayan sa isang dayuhang ahente at pagtatangkang maghatid ng impormasyon para sa kapakinabangan ng kaaway". Ang imbestigasyon, na isinagawa ng Arazim Central Unit ng Ministry of Defense at ng Shin Bet (Israel Security Agency), ay nagsiwalat na ang suspek ay may patuloy na pakikipag-ugnayan sa isang indibidwal na nagpakilala bilang isang ahente ng intelligence ng Iran. Hiniling din sa kanya na tumulong sa pagre-recruit ng isa pang sundalo upang makipag-ugnayan sa parehong mga ahente.
Ayon sa ulat ng Channel 12, na binanggit ang indictment, ang reservist ay hiniling na magsagawa ng maliliit na gawain tulad ng graffiti at panununog upang patunayan ang kanyang kaseryosohan, ngunit iginiit niya na magsagawa ng mas makabuluhang mga aktibidad. "Hindi ako narito para sa maliliit na gawaing ito," tugon niya sa kanyang mga handler, na kanyang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng Telegram app. "Marami akong alam; narito ako para sa malalaking trabaho," aniya. Tinalakay ang isang makabuluhang bayad kapalit ng impormasyon, ngunit hindi ito natuloy. Ang unit na pinaglingkuran ng lalaki ay hindi nakilala, dahil ang mga aktibidad nito ay classified.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng isang lumalagong alon ng mga kaso ng espiya na may kinalaman sa Iran. Sa nakalipas na dalawang taon, dose-dosenang mga Israeli, kabilang ang ilang mga sundalo at reservist, ang kinasuhan ng espiya para sa Iran. Sa maraming kaso, ang mga ahente ng Iran ay nagre-recruit ng mga Israeli sa pamamagitan ng social media, partikular sa Telegram, na may mga pangako ng bayad. Noong unang bahagi ng buwang ito, ang isang sundalo na nagsasagawa ng mandatoryong serbisyo ay hinatulan ng limang taon sa bilangguan para sa pagsasagawa ng mga gawaing espiya para sa Iran.
Ang lumalaking bilang ng mga di-umano'y ahente ng Iran ay nag-udyok pa sa Israel na magbukas ng isang bagong pakpak sa Damon prison sa Haifa para sa mga nakasuhan ng mga kasong espiya na ito. Ang mga awtoridad ng seguridad ng Israel ay nagbabala laban sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang aktor mula sa mga kaaway na estado o sa mga hindi nakikilalang indibidwal.
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