Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-NBC: Galit si Trump sa Hindi Pagkakasundo ng mga Opisyal Tungkol sa Iran
Iniulat ng network na "NBC" na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa kanyang kamakailang pagpupulong sa ilang matataas na opisyal ng pambansang seguridad, ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa kawalan ng pag-unlad sa pagtatapos ng digmaan sa Iran at sa mga hindi pagkakasundo tungkol sa estratehiya ng pamahalaan.
Batay sa ulat na ito, habang ang ilang opisyal ng Amerika ay humihiling na ipagpatuloy ang military operation, ang ibang grupo naman ay nagbabala na ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ay maaaring magpababa ng mga arsenal ng Amerika at magpalala ng sitwasyon.
Washington – NBC News Network (Hulyo 30, 2026) – Sa pagbanggit sa mga mapagkukuhang may alam, si Trump sa isang pagpupulong kasama ang matataas na opisyal ng pambansang seguridad ay "nagalit" at maging ang mga naroroon ay sinigawan ng masasamang salita. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabi sa NBC na sa kabila ng "mga taktikal na tagumpay," ang Amerika sa digmaang ito ay nahaharap sa "estratehikong pagkabigo"; dahil wala pang tiyak na huling layunin para sa pagtatapos ng digmaan ang naitakda.
Isang malapit na kaalyado ni Trump ang nagsabi rin: "Ang Pangulo ay labis na galit. Sa palagay ko ay hindi niya inakala na ang pagkuha ng kasunduan mula sa mga Iranian ay magiging ganito kahirap." Gayundin, isang opisyal ng Amerika ang nagsiwalat na ang hukbo ay naghahanda para sa isang bagong malawakang pag-atake, ngunit wala pang malinaw na direktiba na natatanggap mula sa White House. Gayunpaman, tinanggihan ng tagapagsalita ng White House ang mga ulat na ito at iginiit na itinuturing ni Trump ang kanyang koponan bilang "napakahusay" at siya mismo ang "panghuling gumagawa ng desisyon."
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