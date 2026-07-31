Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Komandante ng Hukbong Lebanese: Ang Israel ay Naghahangad na Palaalain ang mga Panloob na Di-pagkakasundo
Ang komandante ng hukbong Lebanese, sa pagsasabing ang Zionist regime ay nagsisikap na pasiglahin ang mga panloob na di-pagkakasundo ng bansang ito, ay nagdiin sa pangangailangan na mapanatili ang pagkakaisa at pagiging mapagmatyag laban sa diskarteng ito.
Sinabi ni Heneral "Rudolf Haykal" na ang mga panloob na di-pagkakasundo ay isa sa mga pangunahing layunin ng okupanteng rehimen ng Israel, at ang pagharap sa senaryong ito ay nangangailangan ng pambansang pagkakaisa at solidaridad.
Beirut – Mga Ahensya ng Balita ng Lebanon (Hulyo 31, 2026) – Si Heneral Rudolf Haykal, komandante ng hukbong Lebanese, na binanggit ang malalaking hamon na kinakaharap ng hukbo sa yugtong ito, ay nagdiin sa patuloy na pangako ng institusyong ito sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan ng bansa. Ang kanyang mga pahayag ay ginawa sa panahon na ang mga pagsisikap ng Amerika na isulong ang mga kasunduan sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime ay nahaharap sa seryosong di-pagkakasundo tungkol sa paraan ng pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa mga lugar ng hangganan at mga garantiyang panseguridad sa hinaharap. Iginiit ng Beirut ang kumpletong pag-atras ng Israel mula sa teritoryo ng Lebanon at tinatanggihan ang anumang kaayusan na magbibigay sa rehimeng ito ng karapatang magsagawa ng military o security operations sa loob ng Lebanon. Sa kabilang banda, iniuugnay ng Zionist regime ang anumang pag-atras sa mga garantiyang panseguridad at pagpapalakas ng kontrol sa hangganan. Ang bagong round ng negosasyon sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime ay gaganapin sa unang bahagi ng Agosto sa Roma, kabisera ng Italya, na itinuturing na isang kritikal na yugto upang subukan ang tsansa ng pagkamit ng kasunduan.
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