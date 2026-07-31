Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bloomberg: 6 na Saudi tanker, umiwas sa Bab el-Mandeb
Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahon na ang mga banta ng Houthi na atakehin ang mga barkong patungo sa mga daungan ng Red Sea ng Saudi Arabia ay nagambala sa maritime transport. Dalawang napakalaking tanker ang patungo sa Gibraltar at apat na iba pang tanker ang patungo sa mga daungan ng South Africa.
London – Ahensyang Balita ng Bloomberg – Ipinapakita ng datos ng pagsubaybay sa mga barko na hindi bababa sa anim na higanteng Saudi tanker na nagnanais na dumaan sa Bab el-Mandeb Strait ay nagbago ng kanilang ruta at lumipat patungo sa kanluran upang dumaan sa mas mahabang ruta ng Cape of Good Hope sa South Africa. Dalawang napakalaking tanker ang patungo sa Strait of Gibraltar at apat na iba pang tanker ay nagbago rin ng ruta patungo sa mga daungan ng South Africa.
Ang pagbabago ng ruta na ito ay ginawa bilang tugon sa pagdidiin ng mga banta ng Ansarullah ng Yemen, na mula noong Hulyo 20 ay nagdeklara ng pagbabawal sa paglalayag ng mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait. Ang Ansarullah ay nagpataw din ng presyon sa Riyadh sa pamamagitan ng drone at missile attacks sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia kabilang ang East-West pipeline at ang mga refinery ng Yanbu at Jizan. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang anim na tanker ay nagkarga ng kanilang mga kargamento mula sa mga oil terminal ng Saudi Arabia sa Persian Gulf at nagnanais na makarating sa mga merkado ng Europa at Amerika sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb. Ang desisyon na baguhin ang ruta ay magpapahaba ng oras ng paglalakbay ng humigit-kumulang 15 hanggang 20 araw at lubos na magtataas ng mga gastos sa transportasyon. Hanggang Hulyo 31, 2026, ang kumpanyang Aramco ng Saudi Arabia at ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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