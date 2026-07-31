Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mike Adams: Nawalan na ng inisyatiba ang Amerika laban sa Iran
Si Mike Adams, manunulat at aktibistang media ng Amerika, sa pagtukoy sa kalagayan ng digmaan, ay inangkin na ang Amerika, sa halip na may hawak na inisyatiba, ay nagre-react lamang at ang Iran ay araw-araw na nakakakuha ng higit na kontrol sa estratehikong tanawin.
Inangkin din niya na ang Amerika ay walang gaanong kontrol sa Strait of Hormuz at ang malaking bahagi ng mga radar system ng bansang ito ay hindi na gumagana.
Sa pagtukoy sa kalagayan ng intelihensiya at mga bala ng hukbo ng Amerika, inilarawan ni Adams ang pagkabigo ng Washington sa digmaan sa Iran bilang "hindi maiiwasan."
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