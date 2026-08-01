Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-3 Republikano sa digmaan sa Iran, humiwalay sa pila mula kay Trump
Iniulat ng news website na Time:
Tatlong Republikano ang humiwalay sa pila sa pagsisikap na limitahan ang mga kapangyarihan sa digmaan ni Trump laban sa Iran. Tinanggihan ng Senado ng Amerika, sa isang maliit na lamang, ang isang pangunahing simbolikong pagsisikap na limitahan ang mga kapangyarihan sa digmaan ni Trump laban sa Iran.
Ang botohan na 49 hanggang 50 noong Huwebes ay higit na batay sa mga linya ng partido. Tatlong Republikano na senador—sina Lisa Murkowski, Rand Paul, at Susan Collins—ay humiwalay sa pila sa pagsisikap na pigilan ang bagong military campaign ng administrasyon ni Trump.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Tinanggihan ng Senado ng Amerika noong Huwebes, sa botohan na 49 hanggang 50, ang isang pangunahing simbolikong panukala upang limitahan ang mga kapangyarihan sa digmaan ni Donald Trump laban sa Iran. Ang botohan na ito, na higit na isinagawa ayon sa mga linya ng partido, ay nabigo, ngunit tatlong Republikano na senador—sina Lisa Murkowski mula sa Alaska, Rand Paul mula sa Kentucky, at Susan Collins mula sa Maine—ay humiwalay sa hanay ng mga Republikano at sumama sa mga Demokratiko upang pigilan ang pagpapatuloy ng digmaang walang pahintulot laban sa Iran.
Ang panukalang ito, na iniharap ng mga Demokratiko, ay nanawagan para sa pagtatapos ng suportang militar ng Amerika sa mga opensibong operasyon sa Iran kung walang pag-apruba ng Kongreso. Gayunpaman, nangangailangan ito ng 60 boto upang maipasa at nabigo. Sa kabila ng pagkabigo ng panukalang ito, ang paghihiwalay ng tatlong Republikano ay nagpapakita ng lumalaking lamat sa Partido Republikano tungkol sa patakarang panlabas ni Trump at mga alalahanin tungkol sa makatao at pinansyal na gastos ng limang-buwan na digmaan sa Iran. Hanggang Agosto 1, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa botohang ito.
..........
328
Your Comment