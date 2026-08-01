Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia: Ang Europa ay hayagang naghahanda para sa digmaan sa Russia
Ang kinatawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, bilang tugon sa mga pahayag ni Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, tungkol sa pagsali ng kanyang bansa sa mga ehersisyo ng France sa nuclear deterrence, ay nagpahayag na ang mga bansa ng European Union ay hayagang naghahanda para sa isang military confrontation sa Russia.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Alexander Grushko, kinatawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, noong Sabado, Agosto 1, 2026, bilang tugon sa mga kamakailang pahayag ni Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, tungkol sa pakikilahok ng kanyang bansa sa mga nuclear deterrence exercises ng France, ay nagbabala na ang mga bansang European ay hayagang naghahanda para sa isang military confrontation sa Russia.
Ayon kay Grushko, ang mga pahayag na ito, na ginawa sa kapaligiran ng "anti-Russian propaganda" at "military escalation" sa Europa, ay nagpapakita ng pagbabago ng diskarte ng European Union mula sa isang ekonomiko at pampulitikang aktor patungo sa isang military entity. Idiniin niya na ang anumang pag-deploy ng mga kakayahang nukleyar ng France sa loob ng balangkas ng kooperasyon sa Germany ay ituturing bilang isang hakbang upang "sirain ang seguridad ng Russia" at haharap ng katumbas na tugon. Hanggang Agosto 1, 2026, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Germany ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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