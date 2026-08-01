Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pananaw ng Economist sa bagong oposisyon ng Turkey; 4 na pangunahing tanong kay Ozel
Sa mga araw na ito sa Turkey, kasabay ng patuloy na krisis sa ekonomiya, ang mga kapana-panabik na pangyayari sa mundo ng pulitika ay nagpapatuloy din.
Sa isang banda, ang Future Party sa ilalim ng pamumuno ni Ahmet Davutoglu ay nag-disband at nagsara, at sa kabilang banda, ang bagong partido ng mga kalaban ni Erdogan ay nagpahayag na nakakuha ito ng sampu-sampung milyong lira sa tulong pinansyal mula sa mga mamamayan sa loob lamang ng ilang araw.
Ngayon, bukod sa mga domestic analyst ng Turkey, ang mga mata ng mga dayuhang tagamasid ay nagmamasid din sa mga desisyon at aksyon ni Ozel at ng kanyang mga kasamahan.
Ang isa sa mga mahalagang dimensyon ng pagsusuri ng Economist tungkol sa paglitaw ng bagong partido sa ilalim ng pamumuno ni Ozel ay ang pagtatasa nito sa pagsilang ng partidong ito mula sa pananaw ng parehong malaking pampulitika-hudisyal na krisis na sa mga nakalipas na buwan ay naging pinakamalaking kontrobersya sa mundo ng mga partido ng Turkey. Isang kontrobersya na, sa pamamagitan ng kakaiba at walang-pantayong desisyon ng isa sa mga tagausig na nasa ilalim ng utos ng pamahalaan na tanggalin ang pinuno ng pinakamalaking partido ng oposisyon, ay nag-alis kay Ozel sa eksena at nagtalaga kay Kemal Kilicdaroglu bilang kapalit niya.
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