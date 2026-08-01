Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bilang ng mga sugatan sa hukbo ng Amerika, tumaas ng dose-dosenang
Ang Department of War ng Amerika, sa mga update ng estadistika ng mga nasawi sa mga operasyon sa ibang bansa, ay nagtaas ng bilang ng mga sugatang sundalong Amerikano sa mga operasyong may kaugnayan sa digmaan laban sa Iran ng 32 katao sa isang araw.
Ipinakita ng huling inilabas na estadistika sa opisyal na sistema na kaanib sa Department of War ng Amerika (Defense Manpower Data Center) hanggang Hulyo 30 ang bilang ng mga sugatan ay 236, ngunit ang bilang na ito ay tumaas sa 268 sa estadistika ng Hulyo 31.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Department of Defense ng Amerika noong Sabado, Agosto 1, 2026, sa pag-update ng estadistika ng mga nasawi sa digmaan laban sa Iran sa opisyal na sistema nito, ay nagtaas ng bilang ng mga sugatang sundalong Amerikano ng 32 katao at dinala ang kabuuang bilang ng mga sugatan mula 236 noong Hulyo 30 hanggang 268 noong Hulyo 31. Ang pagtaas na ito ay naganap sa panahon na ang Pentagon ay dati nang, sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong kategorya sa ilalim ng pamagat na "Overseas Operations," ay naghiwalay ng ilang mga nasawi mula sa pangunahing estadistika ng digmaan sa Iran.
Batay sa datos ng opisyal na sistema na kaanib sa Department of War ng Amerika (Defense Manpower Data Center), mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 28 hanggang Hulyo 31, ang kabuuang nasawi ng hukbo ng Amerika ay kinabibilangan ng 18 patay at 268 sugatan. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga opisyal ng Iran ay dati nang nagpahayag na ang bilang ng mga napatay ng Amerika ay higit sa 200. Tila sa pag-update na ito, ang Pentagon ay epektibong umamin sa bahagi ng katotohanan ng mga nasawi nito, bagama't mayroon pa ring makabuluhang agwat sa estadistika na inihayag ng Iran. Hanggang Agosto 1, 2026, ang White House at ang Department of Defense ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagtaas ng mga nasawi na ito.
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