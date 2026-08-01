Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Libu-libong Ukrainians ang nagprotesta laban sa desisyon ni Zelensky na tanggalin ang Ministro ng Depensa
Libu-libong tao mula sa Ukraine, sa pamamagitan ng pagdaraos ng protesta sa Kyiv, ay tumutol sa desisyon ni Volodymyr Zelensky, Pangulo ng kanilang bansa, na tanggalin ang Ministro ng Depensa at nanawagan para sa kanyang pagbabalik sa gabinete.
Kyiv – Ahensyang Balita ng Reuters – Libu-libong mamamayan ng Ukraine noong Sabado, Agosto 1, 2026, sa harap ng gusali ng parliamento at ng opisina ng pangulo sa Kyiv, ay nagsagawa ng protesta at ipinahayag ang kanilang pagsalungat sa desisyon ni Volodymyr Zelensky na tanggalin ang Ministro ng Depensa. Ang mga nagprotesta, na may hawak na mga placard, ay nanawagan para sa pagbabalik ng Ministro ng Depensa sa gabinete at tinawag ang hakbang na ito, sa sensitibong kalagayan ng digmaan sa Russia, bilang "estratehikong pagkakamali" at "pagpapahina sa kakayahang depensiba" ng bansa.
Batay sa mga lokal na ulat, sampu-sampung libong tao ang lumahok sa pagtitipon na ito at ang ilan sa mga nagprotesta ay inakusahan si Zelensky ng "hindi pagpansin sa mga opinyon ng mga field commander at military expert." Ito ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan ng Ukraine at Russia na ang malawakang protesta ay idinaos laban sa isang desisyon ng gabinete sa Kyiv at nagpapakita ng lumalaking kawalang-kasiyahan sa pagganap ng pamahalaan sa pamamahala ng krisis at mga pagbabago sa military command structure. Hanggang Agosto 1, 2026, ang opisina ng pangulo ng Ukraine at ang Ministry of Defense ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa protestang ito.
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