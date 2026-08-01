Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-11 bansa ang nagbabala tungkol sa pagkuha ng mga empleyado ng North Korea sa larangan ng information technology
Nagbabala ang Amerika at 10 bansang Asyano at Europeo sa mga kumpanya tungkol sa pagkuha ng mga empleyado ng information technology ng North Korea na ang layunin ay kumita ng dayuhang pera upang pondohan ang nuclear weapons program ng Pyongyang.
Sa babalang ito, nakasaad:
Sila rin ay sangkot sa data extraction, pagnanakaw ng digital currency, at pagnanakaw ng sensitibong impormasyon.
Ang mga manggagawa ng North Korea ay gumagamit ng artificial intelligence tools upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Department of State ng Amerika noong Sabado, Agosto 1, 2026, sa pakikipagtulungan ng 10 bansang Asyano at Europeo, ay naglabas ng magkasanib na babala tungkol sa pagkuha ng mga empleyado ng information technology ng North Korea. Ang babalang ito, na ipinadala sa mga kumpanyang aktibo sa larangan ng teknolohiya at gayundin sa mga independiyenteng kontratista, ay nagbibigay-diin na ang Pyongyang, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga dalubhasang pwersa nito sa ibang bansa, ay naghahanap na kumita ng dayuhang pera upang pondohan ang nuclear at missile program nito. Idineklara ng Department of State ng Amerika sa pahayag na ito na ang mga empleyado ng information technology na ito ay hindi lamang tumutulong sa ekonomiya ng North Korea sa pamamagitan ng kanilang kita, ngunit may papel din sa cyber operations kabilang ang data extraction, pagnanakaw ng digital currency, at pag-access sa sensitibong impormasyon.
Ang mga manggagawang ito ay karaniwang nagtatago ng kanilang tunay na pagkakakilanlan at, sa pamamagitan ng paggamit ng artificial intelligence tools, ay ipinakikilala bilang mga independiyenteng indibidwal mula sa ibang mga bansa at pumipirma ng mga kontrata sa mga Western company. Batay sa babalang ito, ang mga kumpanyang gumagamit ng mga indibidwal na ito ay maaaring maharap sa mga sanction at legal na pananagutan. Ang administrasyon ni Biden, sa paggamit ng mga kapangyarihan nito sa loob ng balangkas ng internasyonal na mga sanction, ay dati nang nagdiin na ang anumang pang-ekonomiya at teknikal na kooperasyon sa North Korea ay paglabag sa mga resolusyon ng UN Security Council at banta sa pandaigdigang seguridad.
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