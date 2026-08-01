Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Plano ng Pentagon para sa dalawang-linggong pambobomba sa Iran!
Iniulat ng pahayagang New York Post, na binanggit ang dalawang mapagkukunan, na si Heneral Brad Cooper, kumander ng CENTCOM, ay gumawa ng isang plano para sa isang malawakan at pangmatagalang operasyon ng pambobomba (sa loob ng dalawang linggo) laban sa Iran.
Ang operasyong ito ay isang patuloy na pambobomba, taliwas sa mga limitado at panggabing pag-atake na nakita sa nakaraang yugto ng labanan, at magiging isa sa pinakamahalagang military operations mula noong tigil-putukan noong Abril 8.
Washington – Ahensyang Balita ng New York Post – Ayon sa ulat ng pahayagang ito, si Admiral Brad Cooper, kumander ng CENTCOM, ay nagsumite ng isang plano kay Donald Trump, Pangulo ng Amerika, para sa isang matinding at patuloy na air operation sa loob ng 10 hanggang 14 na araw laban sa missile, drone, at command infrastructure ng Iran. Ang planong ito, na idinisenyo upang "masira ang kasalukuyang dead end" sa rehiyon, kung maaprubahan, ay magiging isang makabuluhang pagdidiin kumpara sa mga nakaraang limitado at retaliatory attacks.
Batay sa ulat ng Wall Street Journal na unang nagsiwalat ng planong ito, nagtalo si Cooper na ang isang komprehensibong pag-atake ay maaaring, sa pamamagitan ng makabuluhang pagpapahina sa kakayahang missile ng Iran, ay mabawasan ang pangangailangan para sa Patriot interceptor missiles na ang mga reserba ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, si Heneral Dan Caine, Tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff ng Amerika, ay kumuha ng mas maingat na diskarte at nagbabala tungkol sa karagdagang pagkaubos ng mga defense reserves at ang mga kahihinatnan nito sa kakayahan ng Washington na tumugon sa iba pang mga krisis, kabilang ang posibleng labanan sa China. Isang matataas na opisyal ng pamahalaan ang nagsabi sa Wall Street Journal na si Trump ay nasa "kalagayan ng pagdidiin ng tensyon," ngunit sinusukat pa rin ang "lalim ng tugon na ito." Hanggang Agosto 1, 2026, ang White House at ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga ulat na ito.
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