Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuno ng Hayat al-Rushd ng Hashd al-Sha'bi: Ang libing ng Pinunong Martir ng Iran ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Shiite
Itinuring ng pinuno ng Hayat al-Rushd ng Hashd al-Sha'bi ng Iraq ang pagmamahal sa Pinunong Martir ng Iran bilang pangunahing dahilan ng masiglang pagdalo ng mamamayang Iraq sa seremonya ng libing ng kanyang dalisay na katawan at sinabi: Ang pagdalong ito ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Shiite at mga Muslim sa buong mundo.
Sinabi ni Sheikh Adnan al-Ghannami noong Biyernes ng gabi sa maringal na pagtitipon ng mga pilgrim ng Arba'een sa Chazabeh border: Ang mamamayang Iraq, lalo na ang mga mujahid ng Hashd al-Sha'bi, ay palaging may espesyal na debosyon kay Imam Khamenei, ang Pinunong Martir ng Islamic Republic of Iran. Siya ay hindi lamang isang pinuno ng isang rebolusyon kundi isang modelo ng paglaban at paninindigan laban sa pang-aapi para sa lahat ng naaapi sa mundo kabilang ang mamamayang Iraq.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Sheikh Adnan al-Ghannami, pinuno ng Hayat al-Rushd na kaanib sa Hashd al-Sha'bi ng Iraq, noong Biyernes ng gabi sa harap ng maraming pilgrim ng Arba'een sa Chazabeh border sa lalawigan ng Maysan, sa pagtukoy sa maringal na seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagdiin na ang pagmamahal at debosyon sa yumaong pinunong ito ang pangunahing dahilan ng masiglang milyun-milyong pagdalo ng mamamayang Iraq sa ritwal na ito. Inilarawan niya ang pagdalong ito bilang "simbolo ng pagkakaisa ng mga Shiite at mga Muslim sa buong mundo."
Si al-Ghannami, sa pagtukoy sa makasaysayang at maimpluwensyang papel ng Pinunong Martir sa pagsuporta sa resistance front at sa mga inaaping bansa sa rehiyon, ay nagpahayag na ang mga mujahid ng Hashd al-Sha'bi at ng mamamayang Iraq ay palaging may espesyal na debosyon sa kanya; sapagkat siya ay modelo ng "paninindigan laban sa pang-aapi at imperyalismo" para sa lahat ng naaapi sa mundo, kabilang ang mamamayang Iraq. Binigyang-diin din niya ang pagpapatuloy ng landas ng paglaban at pagsunod sa mga adhikain ng Pinunong Martir sa pagharap sa pananakop at pagtatanggol sa mga banal ng Ahl al-Bayt. Ang napakalaking pagtitipon na ito sa Chazabeh border, na ginanap kasabay ng rurok ng alon ng mga paglalakbay ng Arba'een, ay sinalubong ng malawakang pagtanggap ng mga pilgrim at manganganta ng papuri sa Ahl al-Bayt at nagpakita ng isang kapaligirang puno ng espiritwalidad at sigasig ng Husayni.
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