Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hukbo ng Yemen: 8 Saudi tanker napilitang baguhin ang kanilang ruta patungo sa Cape of Good Hope / Magpapatuloy ang pagkubkob sa kaaway na Saudi
Gayundin, idiniin ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Yemen sa isang pahayag:
"Walang matinong bansa ang sasali sa hangal na koalisyon ng Saudi Arabia; ang labanan ng mamamayang Yemen laban sa mapang-aping rehimeng Saudi ay isang lehitimong labanan upang mabawi ang mga inalis na karapatan at wakasan ang mapang-aping pagkubkob."
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, madaling-araw ng Sabado, Agosto 1, 2026, ay nagpahayag na walong Saudi tanker, kasunod ng pagdidiin ng naval blockade na ipinatupad ng mga pwersang Yemeni, ay napilitang baguhin ang kanilang ruta mula sa Bab el-Mandeb Strait patungo sa Cape of Good Hope sa South Africa. Idiniin ng tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen na ang blockade operations laban sa mga barko ng kaaway na Saudi ay magpapatuloy at ang armadong pwersa ay may access saan man naroroon ang mga barko ng rehimeng ito.
Kasabay nito, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Yemen, sa pagpapalabas ng isang hiwalay na pahayag, ay kinondena ang anumang pakikilahok sa "hangal na koalisyon" ng Saudi Arabia at idiniin na ang labanan ng mamamayang Yemen laban sa rehimeng Saudi ay isang lehitimong labanan upang mabawi ang mga inalis na karapatan at wakasan ang 12-taong mapang-aping pagkubkob ng bansang ito. Ang mga pahayag na ito ay ginawa bilang tugon sa pagbuo ng "multinational naval defense coalition" na pinamumunuan ng Saudi Arabia noong Huwebes, Hulyo 30; isang koalisyon na nag-aangkin na nabuo upang tiyakin ang seguridad ng paglalayag sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait.
Ang armadong pwersa ng Yemen, mula noong Hulyo 20, batay sa prinsipyong "pagkubkob laban sa pagkubkob," ay nagdeklara ng pagbabawal sa paglalayag ng mga barkong nauugnay sa Saudi Arabia sa Red Sea at Bab el-Mandeb. Batay sa mga inilabas na ulat, mula nang ipatupad ang blockade na ito, walang Saudi tanker ang nakadaan sa kipot na ito at hindi bababa sa 16 na iba pang tanker ang dati nang tumigil sa pagdaan sa daang ito. Ang satellite images at mga ulat ng paglalayag ay nagpapahiwatig din ng halos ganap na paralisis ng paglalayag ng langis ng Saudi Arabia sa Red Sea.
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