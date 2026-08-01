Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinanggihan ng Ansarullah ang pagkolekta ng mga bayad mula sa mga barko sa Bab el-Mandeb
Tinanggihan ng Ansarullah movement ng Yemen at ng Center for Humanitarian Operations Coordination sa Sanaa ang mga inilabas na ulat tungkol sa pagpaplano na mangolekta ng mga bayad mula sa mga dumadaang barko at idiniin na ang pagdaan sa estratehikong Bab el-Mandeb Strait ay nananatiling libre.
Idineklara ng sentrong ito na walang plano na magpataw ng mga bayad sa mga dumadaang barko at ang pagdaan sa Bab el-Mandeb ay magpapatuloy ayon sa nakaraang pamamaraan.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Ang pagtanggi na ito ay ginawa bilang tugon sa ulat ng Reuters na noong Miyerkules, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, ay inangkin na ang Ansarullah ay nagsusuri ng isang plano upang magpataw ng mga bayad sa mga komersyal na barkong dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait at timog Red Sea. Batay sa ulat na iyon, ang planong ito, na iniharap isang linggo lamang matapos ang deklarasyon ng naval blockade laban sa Saudi Arabia, ay maaaring magharap ng isang bagong hamon sa proseso ng maritime transit sa isa sa mga pinaka-abalang daang-dagat sa mundo.
Si Hazam al-Asad, miyembro ng Kataas-taasang Konseho at ng political bureau ng Ansarullah, sa pagtanggi sa mga paratang na ito ay nagdiin na ang mga naval military operations sa Red Sea ay limitado lamang sa pagpapatupad ng pagbabawal sa pagdaan ng mga barkong Saudi at ang pagbabawal na ito ay mananatiling ipinatutupad hanggang sa ang kumpletong pagkubkob sa Yemen ay alisin. Idiniin din niya na ang Bab el-Mandeb ay ligtas at libre para sa internasyonal na paglalayag maliban sa mga barkong Saudi.
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