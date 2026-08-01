Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Si Trump ay galit at dismayado sa hindi pagtanggap ng Iran sa kanyang mga kahilingan
Iniulat ng CNN, na binanggit ang mga opisyal ng Amerika, na si Trump ay labis na dismayado sa pagtanggi ng Tehran na tanggapin ang kanyang mga kahilingan at ito ay humantong sa mga tensyonadong pagpupulong sa likod ng mga saradong pinto at mga tawag sa telepono na may kasamang matatalas na pananalita sa kanyang mga kaalyado.
Idinagdag ng ulat na ito na sa kabila ng pag-aangkin ni Trump tungkol sa pagnanais ng Iran na makipagkasundo, ang mga opisyal ng Amerika ay nag-aalala na ang Tehran ay mas determinado kaysa kailanman na gamitin ang Strait of Hormuz bilang isang pressure lever at palakasin ang mga pag-atake laban sa mga pwersang Amerikano; isang bagay na nakaapekto rin sa mga personal na plano ng Pangulo ng Amerika.
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Ang news network na CNN, na binanggit ang ilang matataas na opisyal ng Amerika, ay nag-ulat na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay labis na galit at dismayado sa hindi pagtanggap ng kanyang mga kahilingan mula sa Iran. Ang kawalang-kasiyahang ito ay humantong sa mga likod-ng-eksenang pagpupulong at mga tensyonadong tawag sa telepono sa mga rehiyonal at European na kaalyado, na ang ilan ay may kasamang matatalas na pananalita. Ayon sa isang matataas na opisyal na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan, "hindi makapaniwala si Trump na ang Iran ay hindi sumuko sa maximum pressure at ito ay labis na nagagalit sa kanya."
Batay sa ulat na ito, sa kabila ng kanyang mga naunang pag-aangkin na ang Tehran ay "nakikiusap" upang wakasan ang digmaan, kinikilala ng mga matataas na opisyal ng White House na ang Iran ay hindi lamang umatras, ngunit sa pag-asa sa pressure lever ng pagkontrol sa Strait of Hormuz at pagpapatuloy ng missile at drone attacks laban sa mga pwersang Amerikano sa rehiyon, ay nagpipilit sa mga posisyon nito. Isang matataas na opisyal ng Amerika ang nagsabi sa CNN na ang sitwasyong ito ay nakaapekto rin sa mga personal na plano ni Trump at naging dahilan upang maglaan siya ng mas maraming oras sa pagkonsulta sa kanyang mga national security advisers. Ito ay sa panahon na ang ilang mga military adviser ni Trump ay nagbabala tungkol sa pagdidiin ng mga tensyon, dahil ang mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles ay umabot sa kanilang pinakamababang antas at ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ay maaaring magsapanganib sa kakayahang depensiba ng Amerika sa rehiyon. Hanggang Agosto 1, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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