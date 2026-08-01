Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisimula ng deployment ng mga US Air Force KC-135R tanker sa Bezmer Air Base, Bulgaria
8 tanker na may 250 tauhan ang ide-deploy sa base na ito.
Ang mga tanker na ito ay magkakaroon ng misyon ng pagbibigay ng gasolina sa mga strategic bomber ng Amerika na ipinadala mula sa England o US soil para sa misyon.
Sofia – Ahensyang Balita ng Bulgaria – Ang Ministry of Defense ng Bulgaria noong Biyernes ay nag-ulat ng pagdating ng unang US Air Force KC-135R tanker aircraft sa Bezmer Air Base sa timog-silangan ng bansang ito. Batay sa resolusyon ng National Assembly ng bansang ito, ang deployment ng maximum na 8 tanker na ito kasama ang 250 tauhang militar ng Amerika sa base na ito ay tatagal mula Hulyo 24 hanggang Oktubre 1, 2026.
Ang pangunahing misyon ng fleet na ito ay ang aerial refueling ng mga strategic bomber at fighter jet ng Amerika na lumilipad mula sa kanilang mga base sa Britain o US soil para sa mga operasyon sa Gitnang Silangan. Ang unang dalawang aircraft ay dumating noong Biyernes sa Bezmer base at ang mga hakbang sa seguridad sa paligid ng base ay pinaigting. Ang bawat isa sa mga aircraft na ito ay may kakayahang maghatid ng hanggang 200,000 pounds ng gasolina at katugma sa malawak na hanay ng US Air Force, Navy, at Marine Corps aircraft.
Ang National Assembly ng Bulgaria noong Hulyo 22, na may boto na 136 pabor laban sa 13 laban, ay inaprubahan ang opisyal na kahilingan ng Embahada ng Amerika sa Sofia. Ang desisyong ito ay batay sa bilateral defense agreement noong 2006 sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapahintulot sa Amerika na gamitin ang mga military facility ng Bulgaria kabilang ang Bezmer base.
Ang Punong Ministro ng Bulgaria, si Roman Radev, sa pagbibigay-diin sa mga pangako ng bansang ito bilang kaalyado ng NATO, ay tiniyak na ang Bulgaria ay hindi lalahok sa direktang combat operations laban sa Iran at ang mga tanker na ito ay gagamitin lamang para sa logistical at refueling missions sa labas ng airspace ng Bulgaria. Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Bulgaria ay nagdiin din sa posisyong ito sa isang tawag sa telepono sa kanyang katapat na Iranian, si Abbas Araghchi, at hindi itinuring ito bilang pagbabago sa patakaran ng Sofia sa Tehran.
Gayunpaman, ang hakbang na ito ay hinarap ng ilang negatibong reaksiyon. Ang Tehran ay dati nang nagbabala sa Sofia na ang hakbang na ito ay gagawing "kasabwat ng mga mananalakay" ang Bulgaria. Ang mga lokal na residente at mga alkalde ng rehiyon ng Yambol ay nagprotesta laban sa deployment na ito sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga demonstrasyon at ang mga kalabang kinatawan sa parliamento ay nagbabala tungkol sa "panganib ng digmaan sa mga pintuan ng Bulgaria."
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