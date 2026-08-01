Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mula sa Kalangitan | Talata 32 ng Surah Al-Ma'idah.
Dahil dito ay itinakda Namin sa mga anak ni Israel na sinumang pumatay ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay para sa paghihiganti o sa paggawa ng kasamaan sa lupain, ay parang pinatay niya ang lahat ng tao; at sinumang nagligtas ng isang buhay ay parang binuhay niya ang lahat ng tao. At tunay na ang aming mga sugo ay dumating sa kanila na may malinaw na mga katibayan, ngunit kahit na pagkatapos niyon, marami sa kanila ay gumagawa ng labis na kasamaan sa lupain.
Dahil sa kadahilanang ito ay itinakda Namin sa mga anak ni Israel na ang sinumang pumatay ng isang kaluluwa, maliban na lamang kung ito ay para sa pagpatay ng tao o para sa paggawa ng kasamaan sa lupain, ay parang pinatay niya ang lahat ng tao; at sinumang nagpapanatili nito na buhay, ay parang binuhay niya ang lahat ng tao; at tiyak na ang aming mga sugo ay dumating sa kanila na may malinaw na mga katwiran, ngunit kahit na pagkatapos niyon, marami sa kanila ay tiyak na gumagawa ng labis na kasamaan sa lupain.
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