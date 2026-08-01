Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reaksiyon ng internasyonal na media sa mga paratang tungkol sa information war ng Iran at Amerika
Netanyahu: "Ang mga Iranian ay nasa lahat ng dako; naglabas sila ng isang clip na may impormasyon tungkol sa pagpatay kay Melania at Barron Trump."
Argentine Channel 26: "Ang bagong information war na ito ng Iran ay nagpapatatag sa sistema ng pag-iisip ng Amerika; napakakomplikadong mga isipan ang nasa likod ng paggawa ng video na ito."
Media ng England: "Ito ay isang malawakang operasyon upang pilitin si Trump; ang paglalabas ng mga isyu na may kaugnayan sa pamilya ay nagdudulot ng mabigat na sikolohikal na presyon sa Pangulo."
CNN: "Ang gumagawa sa video na ito na isang banta ay ang antas ng mga detalye na ibinigay tungkol sa pag-uugali at buhay ni Melania Trump."
Ang pagpapalaganap ng mga paratang na ito sa iba't ibang media ay muling nagbigay-diin sa kahalagahan ng information war at psychological operations sa pampulitika at seguridad na mga paghaharap; isang bagay na nagpapakita na ang larangan ng kompetisyon sa pagitan ng mga bansa ay hindi limitado lamang sa military na larangan, at ang media at information space ay naging isa rin sa mga pangunahing prente.
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