Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hezbollah: Ang katahimikan ng pamahalaan ng Lebanon ay nag-iwan sa mga tao ng timog na walang depensa
Sa pagpuna sa pagganap ng pamahalaan ng Lebanon, idineklara ng Hezbollah na ang katahimikan, pagiging pasibo, at pakikipagsabwatan ng Beirut sa harap ng mga pagsalakay ng Zionist regime ay nag-iwan sa mga tao ng timog ng bansang ito na walang depensa at ang pasensya ng mga tao ay may hangganan din.
Sa pahayag na ito, nakasaad na ang pamahalaan ng Lebanon, sa pamamagitan ng pagpirma sa "framework agreement," ay nagbigay ng lehitimidad sa pananakop at mga agresibong aksyon ng Zionist regime, at habang nagpapatuloy ang mga pagsabog at pag-atake, ang mga opisyal ng bansang ito ay hindi nagpapakita ng anumang epektibong reaksiyon.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Ang kilusang Hezbollah ng Lebanon madaling-araw ng Sabado, Agosto 1, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang matinding pahayag, ay mariing pinuna ang pagganap ng pamahalaan ni Najib Mikati sa harap ng mga pagsalakay ng Zionist regime sa timog Lebanon at tinawag itong "katahimikan at pagiging pasibo" na nag-iwan sa mga tao ng mga lugar sa hangganan na walang depensa. Sa pahayag na ito, nakasaad na ang pamahalaan, sa pamamagitan ng pagpirma sa "framework agreement" noong Hunyo 26, ay nagbigay ng lehitimidad sa pananakop at mga agresibong aksyon ng Zionist regime, at sa kabila ng pagpapatuloy ng mga pagsabog at pag-atake sa mga nayon at imprastraktura ng timog, ay hindi nagpapakita ng anumang epektibong reaksiyon. Nagbabala ang Hezbollah na ang pasensya ng mga tao ng timog ay may hangganan at ang pamahalaan ay hindi maaaring, sa pamamagitan ng kanyang katahimikan, balewalain ang responsibilidad ng pagtatanggol sa pambansang soberanya.
Kasabay nito, ang field sources ay nag-ulat ng isang malakas na pagsabog sa nayon ng "Bint Jbeil" sa timog Lebanon, na ang lakas nito ay nadama rin sa mga karatig lugar. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Lebanon noong Biyernes, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang liham sa UN Security Council, ay humiling ng agarang pagpupulong upang suriin ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan ng Zionist regime. Gayunpaman, idiniin ng Hezbollah sa kanyang pahayag na ang "diplomatikong katahimikan" ay hindi sapat at ang pamahalaan ay dapat gumawa ng mga praktikal na hakbang upang ihinto ang mga pag-atake at protektahan ang mga mamamayan. Hanggang Agosto 1, 2026, ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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