Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamahalaan ng Iraq, nagdeklara ng alerto sa seguridad sa lahat ng base
Sinabi ng military spokesperson ng pamahalaan ng Iraq:
Inutusan ng Punong Ministro ang pagtaas ng antas ng kahandaan at paghahanda sa pinakamataas na antas sa lahat ng kampo at base, lalo na sa mga opisyal na himpilan ng armadong pwersa at ng Popular Mobilization Forces.
Ang pamahalaan ay kumikilos sa dalawang magkatulad na landas: ang diplomatiko at legal na landas.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Yahya Rasool, tagapagsalita ng commander-in-chief ng armadong pwersa ng Iraq, noong Sabado, Agosto 1, 2026, ay nagpahayag na si Mohammed Shia' al-Sudani, Punong Ministro at commander-in-chief ng armadong pwersa, ay nag-utos ng pagtaas ng antas ng kahandaan at paghahanda sa pinakamataas na antas sa lahat ng kampo at military base, lalo na sa mga opisyal na himpilan ng armadong pwersa at ng Popular Mobilization Forces. Ang utos na ito ay inilabas kasunod ng magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Popular Mobilization Forces sa silangang Iraq noong Miyerkules, Hulyo 29, na nagresulta sa pagkamartir at pagkasugat ng ilang mga pwersang Iraqi.
Idiniin ni Rasool na ang pamahalaan ng Iraq ay sabay na kumikilos sa dalawang magkatulad na landas: ang diplomatiko at legal na landas para sa legal na paghabol sa pagsalakay na ito at pagpigil sa pag-ulit nito, at ang security path para sa pagpapanatili ng panloob na katatagan at proteksyon ng pambansang soberanya. Sa pagtukoy na ang pamahalaan, sa pamamagitan ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, ay nagsumite ng opisyal na reklamo sa UN Security Council, idinagdag niya na hindi titiisin ng Baghdad ang anumang paglabag sa soberanya nito at gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang ipagtanggol ang integridad ng teritoryo ng Iraq. Ang kahandaang ito ay idineklara sa panahon na ang Iraq ay naghahanda para sa napakalaking alon ng mga pilgrim ng Arba'een ng Husayni at ang seguridad ng mga ruta ng paglalakbay ng mga pilgrim ay itinuturing na isa sa mga pangunahing prayoridad ng pamahalaan.
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