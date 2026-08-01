Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mabibigat na hatol laban sa 16 na Shia citizen sa Bahrain
Ang mga korte na kaanib sa Al Khalifa regime sa Bahrain, sa apat na magkakahiwalay na kaso, ay hinatulan ang 14 na Shia citizen ng paratang ng pagiging miyembro ng mga teroristang grupo, pakikipagtulungan sa kanila, at mga pagalit na aksyon laban sa Bahrain.
Batay sa mga hatol na ito, 8 katao ang hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo at 6 na iba pa ang hinatulan ng 15 taong pagkabilanggo; gayundin, para sa ilang mga akusado, ang mabibigat na multa at pagkumpiska ng mga ari-arian ay itinakda.
Sa dalawang iba pang kaso, ang dalawang mamamayan ng Bahrain ay hinatulan ng tig-10 taong pagkabilanggo at multa dahil sa pagsuporta sa mga pag-atake na iniuugnay sa Iran laban sa Bahrain.
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