Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Kumander ng Hashd al-Sha'bi: Ganap ang seguridad sa mga ruta patungo sa Karbala
Isa sa mga kumander ng Hashd al-Sha'bi, sa pagtukoy sa patuloy na pagdating ng mga pilgrim ng Arba'een mula sa loob ng Iraq at iba't ibang bansa, ay nag-ulat ng milyun-milyong pagdalo ng mga pilgrim sa Banal na Karbala.
Binigyang-diin ni Sajjad al-Asadi na ang espesyal na planong panseguridad at panserbisyo para sa Arba'een ay ganap na ipinatutupad, at ang lahat ng mga ruta patungo sa Karbala, mga daanan sa hangganan, at mga paliparan ay nasa ganap na seguridad.
Karbala – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Sajjad al-Asadi, isa sa mga kumander ng Hashd al-Sha'bi, noong Sabado, Agosto 1, 2026, sa pagtukoy sa patuloy na pagdating ng mga pilgrim ng Arba'een ng Husayni mula sa loob ng Iraq at iba't ibang bansa, ay nag-ulat ng ganap na pagpapatupad ng espesyal na planong panseguridad at panserbisyo para sa seremonyang ito, at binigyang-diin na ang lahat ng mga ruta patungo sa Banal na Karbala, mga daanan sa hangganan, at mga paliparan ay nasa ganap na seguridad.
Si al-Asadi, sa pagtukoy sa milyun-milyong pagdalo ng mga pilgrim sa Karbala, ay nagpahayag na ang mga pwersa ng Hashd al-Sha'bi, kasama ang iba pang yunit ng seguridad at militar ng Iraq, na nasa ganap na kahandaan, ay tumitiyak sa seguridad ng mga pilgrim sa lahat ng mga ruta ng komunikasyon. Idiniin din niya na may malapit na koordinasyon sa Central Arba'een Headquarters at mga kaukulang katawan para sa pagbibigay ng logistical at medical na serbisyo sa mga pilgrim. Dapat tandaan na batay sa estadistika ng Central Arba'een Pilgrimage Headquarters ng Iraq, hanggang ngayon, higit sa 2,887,305 pilgrim mula sa iba't ibang bansa ang pumasok sa teritoryo ng Iraq upang lumahok sa ritwal ng Arba'een.
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