بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm.
Sa Ngalan ng Diyos, ang Mapagmahal, ang Mapagbigay.
"Maging matiyaga, sapagkat ang pangako ni Allah ay tunay."
— Surah Ghafir 40:55
Basahin ang isang talata ng Qur'an ngayon bilang handog kay Imam Husayn.
Ano ang nais iparating ng talatang ito?
Ang talatang ito ay nag-uutos ng pagtitiis na may ganap na pananalig—ang mga pangako ni Allah ay hindi kailanman nabibigo, kahit na tila naantala ang kaginhawahan. Ang tunay na pagtitiyaga ay ang manindigan sa katotohanan sa kabila ng hirap, tulad ng ginawa ni Imam Husayn, na may kaalamang ang walang-hanggang karangalan mula kay Allah ay higit na mahalaga kaysa anumang pansamantalang pagkawala sa mundo.
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