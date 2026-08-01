Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Hashd al-Sha'bi: Ang pagdalaw ng Arba'een ay umabot na sa rurok nito
Si Sajjad al-Asadi, pinuno ng Central Euphrates Operations Staff sa Hashd al-Sha'bi organization ng Iraq, ay nag-ulat na ang seremonya ng pagdalaw ng Arba'een ay umabot na sa rurok nito na may milyun-milyong pagdalo ng mga pilgrim mula sa buong Iraq at iba't ibang bansa.
Binigyang-diin niya na ang espesyal na planong panseguridad at panserbisyo para sa Arba'een ay maayos na ipinatutupad, at ang lahat ng mga ruta patungo sa Karbala, kabilang ang mga daanan sa hangganan at mga paliparan, ay bukas at nasa ganap na seguridad.
Nag-ulat din si al-Asadi ng pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng mga pwersa ng Hashd al-Sha'bi upang matiyak ang seguridad at magbigay ng mga serbisyo sa mga pilgrim.
Karbala – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Sajjad al-Asadi, pinuno ng Central Euphrates Operations Staff sa Hashd al-Sha'bi organization ng Iraq, noong Sabado, Agosto 1, 2026, ay nagpahayag na ang seremonya ng pagdalaw ng Arba'een ng Husayni ay umabot na sa rurok nito at ang napakalaking alon ng mga pilgrim mula sa buong Iraq at iba't ibang bansa ay gumagalaw patungo sa Banal na Karbala. Sa pagtukoy sa milyun-milyong pagdalo ng mga pilgrim, binigyang-diin niya na ang espesyal na planong panseguridad at panserbisyo para sa Arba'een ay maayos na ipinatutupad, at ang lahat ng mga ruta patungo sa Karbala, kabilang ang mga daanan sa hangganan at mga paliparan, ay bukas at nasa ganap na seguridad.
Nag-ulat din si al-Asadi ng pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng mga pwersa ng Hashd al-Sha'bi, kasama ang iba pang mga yunit ng seguridad at militar ng Iraq, upang matiyak ang seguridad ng mga pilgrim at magbigay ng logistical at medical na serbisyo sa kanila, at ipinahayag na ang malapit na koordinasyon sa Central Arba'een Headquarters at mga kaukulang katawan ay isinasagawa upang tugunan ang mga pangangailangan ng milyun-milyong pilgrim. Batay sa estadistika ng Central Arba'een Pilgrimage Headquarters, hanggang ngayon, higit sa 2,887,305 pilgrim mula sa iba't ibang bansa ang pumasok sa teritoryo ng Iraq upang lumahok sa ritwal ng Arba'een at inaasahan na ang kabuuang bilang ng mga pilgrim sa araw ng Arba'een ay lalampas sa 4 na milyon.
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