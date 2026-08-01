Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tatlong opsyon ng Amerika at Israel laban sa Iran; kasunduan, economic pressure, o pagdidiin ng military attacks?
Ang pokus ng kamakailang konsultasyon nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu ay ang pagsusuri ng mga paraan upang gawing isang pampulitikang tagumpay ang military at economic pressures laban sa Iran. Ang Amerika at ang Zionist regime ay naghahangad ng tatlong opsyon—kasunduan, pagdidiin ng economic pressures, at muling pagsisimula ng military attacks—bilang mga kasangkapan ng presyon laban sa Tehran.
Ang opsyon ng kasunduan ay tinasa bilang pinakamababang-gastos na landas para sa Washington, ngunit ang mga kondisyon na nais ng Amerika at Tel Aviv hanggang ngayon ay hindi tinanggap ng Iran. Sa kabilang banda, ang pagdidiin ng mga sanction at military action ay may kasamang seryosong gastos at hamon, at maaaring magkaroon ng malawak na rehiyonal at internasyonal na mga kahihinatnan.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa mga inilabas na ulat mula sa kamakailang pagpupulong nina Donald Trump at Benjamin Netanyahu sa White House (Hulyo 28, 2026), sinuri ng mga opisyal ng Amerika at Israel ang tatlong pangunahing opsyon para sa pagharap sa Iran: pagpapatuloy ng diplomatikong negosasyon upang makamit ang kasunduan, pagdidiin ng economic pressures sa pamamagitan ng naval blockade at oil sanctions, at sa huli, muling pagsisimula ng military attacks sa mas malawak na sukat.
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang opsyon ng kasunduan, na tinasa bilang pinakamababang-gastos na landas para sa Washington, hanggang ngayon ay nahaharap sa dead end dahil sa malalim na hindi pagkakasundo sa mga pangunahing isyu tulad ng kontrol sa Strait of Hormuz at ang mga kondisyon na nais ng Amerika at Israel. Sa kabilang banda, ang pagdidiin ng mga sanction at military action ay may kasamang seryosong hamon kabilang ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya at ang matinding pagbaba ng mga estratehikong reserba ng bala ng Amerika. Tila habang si Netanyahu ay nagbibigay-diin sa pagpapanatili ng military at economic pressure, si Trump, sa pagsasaalang-alang ng mas malawak na gastos, ay kumuha ng mas maingat na diskarte at sinuri ang lahat ng mga opsyon nang walang tiyak na kagustuhan para sa isa kaysa sa iba. Hanggang Agosto 1, 2026, wala sa mga nabanggit na opsyon ang opisyal na kinumpirma o tinanggihan ng White House o ng opisina ng punong ministro ng Zionist regime.
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