Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-US Embassy Jordan: Mga Amerikano, maging handa sa pagsasara ng airspace!
Nagbabala ang Embahada ng Amerika sa Jordan, sa isang abiso, tungkol sa "posibilidad ng hindi inaasahang pagdidiin ng mga tensyon" sa Kanlurang Asya.
Idinagdag ng embahada na ito: "Ang mga Amerikano na nasa Gitnang Silangan ay dapat maging handa para sa mga pagkansela ng flight, pansamantalang pagsasara ng airspace, at posibleng pagkagambala sa paglalakbay."
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