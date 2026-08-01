Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ceuta at Melilla: mga lungsod ng Espanya, inaangkin ng Morocco
Ang Ceuta at Melilla ay dalawang lungsod ng Espanya sa hilagang Africa na itinuturing ng Morocco na pag-aari nito, at ang Ceuta ay may mataas na estratehikong kahalagahan dahil sa kalapitan nito sa Strait of Gibraltar.
Ang ilang mga personalidad at media na malapit sa Israel at Amerika ay sumuporta sa pag-aangkin ng Morocco, kabilang si Michael Rubin na nagmungkahi na maaaring pumilit ang Morocco para sa dalawang lungsod na ito gamit ang isang modelo na katulad ng "Green March."
Isinulat din ng Israeli media na Ynet na maaaring tulungan ng Israel ang Morocco na mabawi ang mga lugar na ito, dahil ang presensya ng isang malapit na kaalyado sa paligid ng Strait of Gibraltar ay isang mahalagang geopolitical advantage para sa axis ng Amerika–Morocco–Israel. Sa dulo rin ay nakasaad: "Ngayon ang banta kamakailan ng anak ni Netanyahu laban sa Espanya ay natupad na."
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