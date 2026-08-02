Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga ulat ng pagpapatuloy ng pag-alis ng mga pwersang Amerikano mula sa Kurdistan Region ng Iraq
Ang MIM-104 Patriot air defense battery na nakatalaga sa Erbil International Airport ay inilipat din sa ibang bansa sa rehiyon at tinamaan ng mga missile at drone.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang defense system na ito ay tinarget kaagad pagkatapos ng deployment sa bagong posisyon nito, na nagpapakita ng kawalan ng bisa ng mga defense cover at ng malawak na kaalaman sa mga paggalaw at paglipat ng mga kagamitang Amerikano sa rehiyon.
Erbil – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa mga natanggap na ulat mula sa mga lokal na mapagkukunan at field monitoring, ang proseso ng pag-alis ng mga pwersang militar ng Amerika mula sa Kurdistan Region ng Iraq ay nagpapatuloy pa rin at sa pinakabagong hakbang, isang baterya ng MIM-104 Patriot air defense system na nakatalaga sa Erbil International Airport ay inilipat sa isang posisyon sa isa sa mga kalapit na bansa sa rehiyon. Ang paglipat na ito ay ginagawa sa panahon na batay sa mga umiiral na dokumento, hindi bababa sa 16 na aktibong Patriot system ang nakatalaga sa mga bansang Arabo sa Persian Gulf, na bahagi ng malawak na defense network ng Amerika sa rehiyon.
Gayunpaman, iniulat ng mga mapagkukunang may alam na ang defense system na ito ay tinarget ng missile at drone attacks kaagad pagkatapos ng deployment sa bagong posisyon nito. Ang Patriot system, na itinuturing na isa sa mga pinaka-advanced na air at anti-ballistic defense system ng hukbo ng Amerika at may kakayahang harapin ang short-range at medium-range ballistic missiles, cruise missiles, at enemy aircraft, sa pagkakataong ito ay hindi nakapagtanggol sa sarili laban sa mga naka-target na pag-atake.
Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng mataas na intelligence penetration ng kabilang panig sa mga paggalaw at paglipat ng mga military equipment ng Amerika sa rehiyon at nagpapahiwatig ng relatibong kawalan ng bisa ng mga defense cover laban sa mga tumpak na pag-atake. Hanggang Agosto 2, 2026, ang mga military officials ng Amerika at ang pamahalaan ng Kurdistan Region ng Iraq ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga ulat na ito.
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