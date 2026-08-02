Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ng Japanese media: Naging tagapamagitan ang Pakistan upang makakuha ng $10 bilyon na pautang mula sa Amerika
Ang pahayagang Nikkei Asia ng Japan:
Ang Pakistan, upang palakasin ang mga reserbang pananalapi nito, ay nagsumite ng kahilingan para sa mga pasilidad hanggang $10 bilyon mula sa Amerika at ginamit ang pamamagitan sa isyu ng Iran sa landas na ito.
Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto na ang pag-apruba ng Washington sa kahilingang ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng pangangasiwa ng Amerika sa mga utang ng Pakistan sa China.
Islamabad – Ahensyang Balita ng Nikkei Asia – Ang Japanese media na ito, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, ay nag-ulat na ang Pakistan, matapos gampanan ang papel ng tagapamagitan sa negosasyon ng Iran at Amerika, ay nagsumite ng kahilingan para sa mga pasilidad ng pagpapatatag ng palitan hanggang $10 bilyon mula sa pamahalaan ng Amerika. Ayon sa mga mapagkukunan, ang kahilingang ito, na iniharap bilang isang bilateral na pasilidad na may limang-taong maturity at sa pamamagitan ng Finance Minister ng Pakistan sa US Treasury Department, kung maaprubahan ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng mga reserbang pananalapi, pagbabawas ng presyon sa rupee, at pagbabawas ng pag-asa ng Islamabad sa multilateral financing.
Ang kahilingan ng pautang ng Pakistan ay ginawa sa panahon na ang hukbo ng bansang ito sa ilalim ng pamumuno ni General Asim Munir, sa loob ng maraming buwan, ay may mahalagang papel sa pamamagitan sa pagitan ng Iran at Amerika. Kabilang sa mga hakbang na ito ang paghahatid ng maraming mensahe, pagho-host ng mga delegasyon ng negosasyon sa Islamabad, at ang paglalakbay ng kumander ng hukbo sa Tehran. Gayunpaman, nagbabala ang mga economic analyst na ang pagtanggap ng mga pasilidad na ito mula sa Washington ay maaaring humantong sa pagtaas ng pangangasiwa ng Amerika sa mga utang ng Pakistan sa China at iba pang mga bansa at ilagay ang bansang ito sa isang mahirap na posisyon. Hanggang Agosto 2, 2026, ang US Treasury Department at ang pamahalaan ng Pakistan ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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