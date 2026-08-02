Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Red alert sa Israel; malawakang cyber attack at emergency na panawagan para sa pagpapalit ng mga password
Ang Hebrew-language news site na "Kipa" ay nag-ulat ng malawakang cyber penetration sa mga sistema ng Zionist regime. Batay sa ulat ng Israel Cyber Security Authority, ang mga hacker, sa pamamagitan ng pag-access sa data at mga password ng email ng mga user, ay nagpapadala ng mga nakakapinsalang chain message.
Kasunod ng krisis na ito, ang Cyber Security Command ng Zionist regime, sa pagdedeklara ng emergency na kalagayan, ay hinimok ang mga settler na agad na baguhin ang lahat ng kanilang mga password.
Tel Aviv – News site na Kipa – Isang malawakang cyber attack ang nagtarget sa mga sistema ng Zionist regime at ang Cyber Security Authority ng rehimeng ito, sa pagpapalabas ng red alert, ay hinimok ang lahat ng mga settler na baguhin ang kanilang mga password sa lalong madaling panahon. Batay sa ulat na ito, ang mga hacker, sa pamamagitan ng pagpasok sa data at mga password ng email ng mga user, ay nagpapalaganap ng mga nakakapinsalang chain message.
Sa mga nakaraang taon, ang cyber attacks sa imprastraktura ng Zionist regime ay makabuluhang tumaas. Iba't ibang hacking group, kabilang ang mga grupong malapit sa axis of resistance, ay nagsagawa ng ilang operasyon laban sa rehimeng ito. Ang grupong "Charming Kitten," na sinasabing nasa ilalim ng pangangasiwa ng IRGC ng Iran, sa mga nakaraang taon ay nagsagawa ng mga kumplikadong operasyon upang pasukin ang mga Israeli network kabilang ang kumpanyang Rafael at ang Israel Airports Authority. Ang grupong ito, sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pamamaraan tulad ng identity theft at paggamit ng software vulnerabilities, ay nakapasok sa mga sistema ng rehimeng ito. Ang iba pang hacking group tulad ng "Hanzalah," sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga lihim na dokumento at impormasyon mula sa mga matataas na opisyal ng Israel, ay nagpataas ng mga security alalahanin sa rehimeng ito.
Kasabay ng cyber attacks na ito, ang hukbo ng Zionist regime ay nahaharap din sa seryosong hamon sa larangan ng air defense. Ang mga advanced system tulad ng Iron Dome, David's Sling, at Arrow, na idinisenyo upang harapin ang iba't ibang banta, kung minsan ay nagpapakita ng kawalan ng bisa laban sa coordinated at multi-front attacks. Iniulat din ng mga mapagkukunan ng balita ang pagpasok ng Iran sa mga defense system ng rehimeng ito at ang paggamit ng electronic warfare technologies upang guluhin ang paggana ng mga defense missiles.
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