Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ukrainian drone tumama ilang metro mula sa reactor ng Zaporizhzhia nuclear plant
Ang pinuno ng Rosatom ng Russia: Isang Ukrainian combat drone ang tumama sa isang lokasyon ilang metro mula sa reactor building ng Unit 3 ng Zaporizhzhia nuclear plant.
Ang mga naturang aksyon mula sa panig Ukrainian ay lumilikha ng direktang panganib sa mga nuclear facility.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Alexey Likhachev, CEO ng Russian state nuclear energy company, noong Linggo ay nagpahayag na ang isang Ukrainian combat drone ay tumama sa lugar malapit sa reactor building ng Unit 3 ng Zaporizhzhia nuclear plant. Idiniin niya na ang hakbang na ito ng Ukraine ay lumilikha ng direktang panganib sa kaligtasan ng mga nuclear facility. Si Likhachev, sa isang pahayag na inilathala ng Russian media, ay nagdagdag na ang mga naturang pag-atake ay nagpapakita ng kawalang-pansin ng Kyiv sa mga posibleng sakuna na kahihinatnan. Ang Zaporizhzhia plant, ang pinakamalaking nuclear plant sa Europa, ay nasa ilalim ng kontrol ng mga pwersang Ruso mula noong Marso 2022. Hanggang Agosto 2, 2026, ang mga opisyal ng Ukraine ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa paratang na ito.
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