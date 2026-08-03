Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtataya ng Sanaa sa pinsala ng digmaan at pagkubkob ng Saudi Arabia sa Yemen
Idineklara ng pamahalaan ng Sanaa na ang direktang at hindi direktang pinsala na dulot ng digmaan at pagkubkob sa Yemen mula noong 2015 hanggang ngayon ay lumampas sa $1.13 trilyon, at idiniin na ang pagbabayad ng kompensasyon ay isa sa mga pangunahing pokus ng anumang hinaharap na kasunduan at resolusyon sa Saudi Arabia.
Inihayag ng Ministry of Economy ng Yemen na ang mga sektor ng kalakalan, industriya, agrikultura, langis, transportasyon, enerhiya, kalusugan, at imprastraktura ang nagtamo ng pinakamalaking pinsala. Kasabay nito, ang hukbo ng Yemen ay nag-ulat din ng pagpilit sa walong Saudi tanker na baguhin ang kanilang ruta mula sa Ras Rajaa al-Saleh Strait.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Ang National Salvation Government ng Yemen, noong Lunes, Agosto 3, 2026, sa isang bagong ulat, ay nagpahayag na ang kabuuang pang-ekonomiya at imprastraktura na pinsala na dulot ng 11-taong digmaan at pagkubkob na pinamumunuan ng Saudi Arabia ay lumampas sa isang trilyon at 130 bilyong dolyar. Idiniin ng Ministry of Economy, Industry, at Investment ng Yemen sa ulat na ito na ang naval at air blockade at ang malawakang pag-atake sa mga kritikal na imprastraktura, bukod sa kumpletong pagtigil ng maraming developmental projects, ay nagparalisa sa mga pangunahing sektor kabilang ang kalakalan, industriya, agrikultura, langis, transportasyon, enerhiya, kalusugan, at imprastraktura, at nagtaas ng unemployment rate sa higit sa 65 porsyento.
Batay sa ulat na ito, ang sektor ng dayuhang kalakalan, dahil sa mga maritime restrictions at pagkubkob sa mga daungan, ay nahaharap sa higit sa $111 bilyon na pinsala. Kasabay nito, ang hukbo ng Yemen, sa pagdidiin ng naval blockade, ay nag-ulat ng pagbabago ng ruta ng walong iba pang Saudi tanker mula sa Bab el-Mandeb Strait at Ras Rajaa al-Saleh, na nagdala sa kabuuang bilang ng mga tanker na napilitang magbago ng ruta sa 16. Idiniin ng pamahalaan ng Sanaa na ang kompensasyon para sa mga pinsalang ito ay isa sa mga pangunahing pokus ng anumang hinaharap na kasunduan sa Riyadh. Hanggang Agosto 3, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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