Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinaikot ng Yemen ang ruta ng 6 na Saudi tanker
Ipinapakita ng satellite images at maritime tracking data na hindi bababa sa anim na tanker na may bandila ng Saudi ang nagbago ng kanilang ruta mula sa Bab el-Mandeb Strait patungo sa Cape of Good Hope sa timog Africa upang makaiwas sa mga pag-atake ng mga pwersang Yemeni.
Ang mga Saudi tanker ay napilitang pumili ng mas malayo at mas magastos na mga ruta upang maihatid ang kanilang mga kargamento sa mga merkado ng Asya.
Batay sa ulat ng Windward, ang pagbabago ng ruta ng mga Saudi tanker ay nagdulot ng mabibigat na gastos; kung saan ang oras ng paglalakbay sa rutang Taiwan hanggang Yanbu port ay tumaas mula 24 na araw hanggang higit sa 56 na araw at ginawa ang bawat biyahe na mas mahal ng 2 hanggang 2.5 milyong dolyar.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa pinakabagong maritime data mula sa analytical company na Windward, ang pagbabago ng ruta ng mga Saudi tanker patungo sa Cape of Good Hope ay nagpataw ng mabibigat na gastos sa industriya ng maritime transport. Ang alternatibong ruta sa pamamagitan ng Cape of Good Hope, na matatagpuan sa timog-kanluran ng South Africa, ay karaniwang nagdaragdag ng 15 hanggang 20 araw sa oras ng paglalakbay at lubos na nagpataas ng pagkonsumo ng gasolina at mga gastos sa insurance. Isang mapagkukunang may alam sa industriya ng pagpapadala ang nagsabi sa Reuters na maraming kumpanya, dahil sa kawalan ng seguridad sa Bab el-Mandeb at Red Sea, ay mas pinipili ang mas mahaba at mas ligtas na ruta, kahit na ang mga gastos nito ay ilang milyong dolyar na mas mataas. Iniulat din ng Economy News, na binanggit ang Bloomberg, na ang mga banta ng Houthi na atakehin ang mga barkong Saudi ay lubhang nagambala sa maritime transport sa rehiyong ito. Hanggang Agosto 3, 2026, ang kumpanyang Aramco ng Saudi Arabia at ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pagbabago ng ruta na ito.
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