Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerikanong mamamahayag: Walang lakas ng loob si Trump na atakehin ang Iran
Si Ethan Levine, manunulat at mamamahayag ng Amerika, sa pagpuna sa mga posisyon ni Donald Trump ay nagsabi na ang Pangulo ng Amerika ay walang kakayahang magsimula ng digmaan sa Iran at ang kanyang paulit-ulit na banta ay higit na ginagawa upang makuha ang pagsang-ayon ng Israel kaysa maging aktwal.
Idinagdag niya: "Walang lakas ng loob si Trump na simulan ang pag-atake sa Iran, ngunit patuloy siya sa pagbabanta upang makuha ang pagsang-ayon ng Israel; ito ay talagang nakakahiya."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Ethan Levine, manunulat at mamamahayag ng Amerika, noong Lunes, Agosto 3, 2026, sa panayam sa CNN, habang pinupuna ang mga patakarang lumilikha ng tensyon ni Donald Trump sa Iran, ay nagdiin na ang Pangulo ng Amerika ay walang kakayahang magsimula ng isang ganap na digmaan laban sa Iran at walang lakas ng loob na gawin ito. Si Levine, sa pagtukoy sa malaking pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles at pagtaas ng mga nasawi ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon, ay nagpahayag na ang mga berbal na banta ni Trump ay higit na "political games" upang makuha ang pagsang-ayon ng Zionist regime at mapanatili ang isang malakas na imahe sa loob ng bansa.
Idinagdag ng Amerikanong mamamahayag na ito: "Walang lakas ng loob si Trump na simulan ang pag-atake sa Iran, ngunit patuloy siya sa pagbabanta upang makuha ang pagsang-ayon ng Israel; ito ay talagang nakakahiya." Si Levine, na dati rin ay isa sa mga matatag na kritiko ng mga military patakaran ng Washington, ay nagpahiwatig na ang pagpapatuloy ng diskarteng ito ay hindi lamang nakakatulong sa seguridad ng Amerika, kundi nakakasira rin sa kredibilidad ng bansang ito sa internasyonal na larangan. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na si Trump ay kamakailan ay nagsalita tungkol sa kanyang pagnanais na makipag-usap sa Iran. Hanggang Agosto 3, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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