Talata ng Qur'an ngayon

Surah Al-Mā'idah (5:34)
"Maliban sa mga nagsisisi bago ninyo sila mahuli. Kaya't alamin ninyo na si Allah ay Lubos na Mapagpatawad at Pinakamaawain."
Maikling Paliwanag
Ipinapakita ng talatang ito ang walang hanggang awa ni Allah. Kahit ang mga nakagawa ng mabibigat na kasalanan ay may pagkakataong magbalik-loob. Kapag ang isang tao ay taos-pusong nagsisi bago siya mahuli o maparusahan, bukas pa rin ang pintuan ng kapatawaran ni Allah. Hinihikayat tayo ng talatang ito na huwag mawalan ng pag-asa sa Kanyang awa at laging magsisi nang taos-puso.
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