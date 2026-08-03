Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters: Isinara ng Capital One bank ang mga account na pag-aari ng Trump Organization
Inihayag ng Capital One bank na kasunod ng mga pagsusuri na may kaugnayan sa anti-money laundering laws, isinara nito ang mga bank account ng Trump Organization.
Ito ang unang pagkakataon na isang bangko ang opisyal na nagpahayag na ang mga alalahanin na may kaugnayan sa money laundering ay may papel sa desisyon nito tungkol sa negosyo ng pamilya ng Pangulo.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Capital One bank, bilang tugon sa reklamo ng Trump Organization, ay nagpahayag na ang desisyon na isara ang higit sa 300 account na nauugnay sa organisasyong ito noong 2021 ay ginawa matapos ang mga buwan ng pagsusuri ng mga anti-money laundering expert at alinsunod sa mga patakaran ng bangko at mga regulasyong pangangasiwa. Sa mga dokumento ng hukuman na inilabas noong Biyernes, idiniin ng bangkong ito na ang mga natukoy na pattern ng transaksyon ay kabilang sa mga nabanggit sa mga pederal na alituntunin bilang mga babala ng money laundering.
Ang Trump Organization at si Eric Trump, anak ng Pangulo, noong Marso 2025 ay nagsampa ng reklamo sa isang hukuman sa Florida laban sa Capital One at inangkin na ang hakbang na ito ay dahil sa mga political beliefs ng bangko at sa kapaligiran pagkatapos ng mga pangyayari noong Enero 6, 2021. Gayunpaman, tinawag ng bangko sa kanyang tugon ang paratang na ito bilang "walang batayan" at idineklara na ang desisyon ay batay sa mga obhetibong alalahanin na may kaugnayan sa pagsunod sa mga anti-money laundering laws. Ang Korte Suprema ng Amerika noong 2023 ay nagpasya na ang mga bangko ay hindi maaaring magsara ng mga account ng mga kliyente batay lamang sa mga political o relihiyosong paniniwala. Hanggang Agosto 3, 2026, ang Trump Organization ay hindi nagpakita ng karagdagang reaksiyon sa mga pahayag ng Capital One.
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