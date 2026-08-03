Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tensyon sa pagitan ng Ministry of War at ng hukbo ng Israel; sinuway ng hukbo ang utos ni Katz
Habang inihayag ng Ministro ng Digmaan ng Israel ang pagtanggal sa kumander ng Central Command ng hukbo ng rehimeng ito, ang hukbo ng Israel ay sumuway sa utos na ito at idiniin na si Katz ay walang awtoridad sa bagay na ito.
Isinulat ng pahayagang Yedioth Ahronoth na ang hakbang na ito ay isa sa pinakamatinding hayagang paghaharap sa pagitan ng Ministro ng Digmaan at ng command ng hukbo ng Israel sa mga nakalipas na taon.
Ang opisina ng Punong Ministro ng Zionist regime ay hindi pa nagpapakita ng reaksiyon sa krisis na ito.
Tel Aviv – Media ng Zionist regime – Ang tensyon sa pagitan ni Yisrael Katz, Ministro ng Digmaan ng Israel, at ng command ng hukbo ng rehimeng ito ay umabot sa rurok nito. Si Katz noong Linggo ng gabi sa isang live na programa sa telebisyon ay nag-ulat ng pagtanggal kay Major General Avi Blot, kumander ng Central Command ng hukbo ng Israel; ngunit ang hukbo, sa pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay tinawag ang hakbang na ito bilang walang bisa at idiniin ang eksklusibong karapatan ng Chief of Staff sa pagpapalit ng mga kumander.
Inilarawan ng pahayagang Yedioth Ahronoth ang paghaharap na ito bilang isa sa pinakamatinding hayagang pagtatalo sa pagitan ng military body at ng Ministro ng Depensa sa mga nakalipas na taon. Iniugnay ng Hebrew sources ang sanhi ng tensyon na ito sa pamumuna ng central commander sa pagganap ni Katz tungkol sa isang ekstremistang settler sa West Bank, na sinundan ng matinding reaksiyon ng Ministro ng Digmaan. Ang opisina ng Punong Ministro ng Zionist regime hanggang Agosto 3, 2026, ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa krisis na ito.
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