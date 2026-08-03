Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang counter-terrorism operation sa Nineveh ay nagsimula
Ang Iraqi Counter-Terrorism Service ay nag-ulat ng pagsisimula ng isang malawakang security operation sa lalawigan ng Nineveh upang habulin at linisin ang mga labi ng teroristang grupong ISIS.
Ang operasyong ito ay isinasagawa na may layuning siyasatin ang mga kahina-hinalang lugar, tukuyin ang mga natutulog na selula ng ISIS, at palakasin ang seguridad at katatagan sa lalawigan ng Nineveh.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Ang Iraqi Counter-Terrorism Service noong Lunes, Agosto 3, 2026, ay nag-ulat ng pagsisimula ng isang malawakang security operation sa lalawigan ng Nineveh, na matatagpuan sa hilagang-kanluran ng bansang ito na may lungsod ng Mosul bilang sentro nito. Batay sa pahayag ng organisasyong ito, ang operasyon ay isinasagawa na may layuning siyasatin ang mga kahina-hinalang lugar, tukuyin ang mga natutulog na selula ng ISIS, at palakasin ang seguridad at katatagan sa pangunahing lalawigan na ito. Ang mga Iraqi security sources ay nagpahayag na ang mga pwersa ng hukbo, pulisya, at Hashd al-Sha'bi ay lumalahok sa operasyong ito at nagsisikap na tukuyin at wasakin ang mga taguan ng mga terorista sa mga disyerto at hindi maabot na mga lugar.
Ang lalawigan ng Nineveh, na itinuturing na isa sa mga estratehikong lugar ng Iraq, sa mga nakalipas na taon ay paulit-ulit na naging eksena ng mga labanan sa mga labi ng ISIS. Ang Iraqi Counter-Terrorism Service, na itinuturing na isa sa mga elite unit ng armadong pwersa ng bansang ito, ay dati ring nagsagawa ng mga matagumpay na operasyon sa lalawigan na ito at iba pang mga lugar ng Iraq laban sa mga teroristang grupo. Hanggang Agosto 3, 2026, walang ulat ang nailabas tungkol sa mga nasawi o dinakip sa operasyong ito.
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