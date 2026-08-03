Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapahinto ng korte sa planong "bilangguan ng mga buwaya" / Ben-Gvir: Dapat matakot ang mga bilanggo
Si Ben-Gvir, Ministro ng Internal Security ng Zionist regime, ngayon bilang tugon sa malawakang domestic at international na pamumuna sa kanyang iminungkahing plano na magtayo ng isang bilangguan na may mga kanal ng tubig na naglalaman ng mga buwaya, ay nagdiin na ang mga pagtutol na ito ay hindi magbabago sa kanyang posisyon.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang korte ng Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng pansamantalang preventive order, ay nagpahinto sa pagpapatupad ng planong ito. Inilarawan ni Ben-Gvir ang interbensyon ng korte sa paggawa ng desisyon ng prison authority bilang "nakakahiya" at "iskandalo," at sinabi: "Kung maaaring gumamit ng mga guard dog, hindi ko maintindihan kung bakit hindi maaaring gumamit ng mga buwaya."
Occupied Jerusalem – Ahensyang Balita ng Reuters – Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Internal Security ng Zionist regime, bilang tugon sa alon ng pamumuna sa kanyang kontrobersyal na plano na magtayo ng isang bilangguan na may mga moat na naglalaman ng mga buwaya sa paligid nito, ay nagdiin na sa kabila ng mga pagtutol, siya ay magpipilit sa kanyang posisyon. Ang planong ito, na dapat sanang itayo malapit sa Hamat Gader hot springs sa sinasakop na Golan Heights, ay hinarap ng matinding pagsalungat mula sa mga karapatang-pantao na katawan kabilang ang B'Tselem.
Si Ben-Gvir, sa pagtukoy sa mga bilanggong Palestinian, ay nagsabi: "Ang mga bilanggo ay dapat matakot" at itinuring na kinakailangan ang paggamit ng mga buwaya upang maiwasan ang pagtakas ng mga bilanggo. Gayunpaman, ang korte ng Zionist regime, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang preventive order, ay nagpahinto sa pagpapatupad ng planong ito. Ang prison authority ng Zionist regime ay dati ring nagbabala tungkol sa legal at operational na mga kahihinatnan ng planong ito. Hanggang Agosto 3, 2026, inilarawan ng mga internasyonal na karapatang-pantao na katawan ang planong ito bilang "hindi makatao" at "hayagang paglabag sa dignidad ng tao."
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