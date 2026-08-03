Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Ang mga bansa sa Persian Gulf ang pinakamalaking biktima ng pag-uudyok ng digmaan ni Trump
CNN: Ang Saudi Arabia ay nag-aalinlangan na ang Estados Unidos ay may katanggap-tanggap na military strategy para sa kasalukuyang labanan sa Iran na tumagal na ng halos limang buwan.
Ang patuloy na pag-atake ni Trump sa Iran ay hahantong lamang sa mas maraming pagdurusa para sa mga bansa sa Persian Gulf na kasalukuyang nahaharap sa magkasalungat na pag-atake ng Tehran, nang walang anumang tunay na pagbabago sa larangan o takbo ng tunggaliang ito.
Ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council ang pinakamalaking biktima ng mga rehiyonal na labanan at lalo na dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa kakayahan ng Estados Unidos na magkaroon ng isang matagumpay na military strategy, sa madaling salita, ito ay isang garantisadong pagkatalo para sa mga nabanggit na bansa nang walang anumang tagumpay.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, sa isang pagsusuri ng mga kahihinatnan ng digmaan ng Amerika laban sa Iran, na binanggit ang mga mapagkukunang may alam, ay nag-ulat na ang mga bansa ng Gulf Cooperation Council, lalo na ang Saudi Arabia at UAE, ay mas nag-aalala kaysa kailanman tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-uudyok ng digmaan ni Donald Trump. Batay sa ulat na ito, ang Riyadh ay lubhang nag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng isang katanggap-tanggap na military strategy mula sa Washington upang makalabas sa limang-buwan na digmaan, at ang alalahaning ito ay naging isang pangkalahatang paniniwala sa mga mataas na antas ng paggawa ng desisyon ng bansang ito.
Idiniin din ng CNN na ang patuloy na pag-atake ni Trump sa Iran, nang walang pagkamit ng mga tunay na pagbabago sa larangan ng digmaan, ay nagdulot lamang ng pagtaas ng pagdurusa sa mga bansa sa Persian Gulf. Ang mga bansang ito, na kasalukuyang nahaharap sa direktang at hindi direktang retaliatory attacks ng Tehran sa kanilang mga pasilidad ng langis at ekonomiya, ay nasa isang posisyon na inilarawan ng mga analista bilang "isang garantisadong pagkatalo nang walang anumang tagumpay." Ang ulat na ito ay inilabas sa panahon na ang Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia ay kamakailan, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay nanawagan para sa pagbabawas ng mga tensyon at pagbabalik sa diplomasya. Hanggang Agosto 3, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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