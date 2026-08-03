Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pangulo ng FIFA ay sumilong sa White House!
Habang ang UEFA, AFC, at CONCACAF ay buong pwersang naghahangad ng sapilitang pagreretiro ni Infantino, ang mamamahayag ng CBS na si Ben Jacobs ay nag-ulat ng pagpapakupkop ng pangulo ng FIFA sa mga matataas na opisyal ng White House upang makatakas sa panggigipit na ito.
Si Infantino ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika upang makaalis sa krisis na ito. Ang pangulo ng FIFA ay inaasahang makikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng administrasyon ni Trump ngayon upang makakuha ng suporta para sa kanyang pananatili.
Washington – Mamamahayag ng CBS – Si Gianni Infantino, pangulo ng FIFA, na nahaharap sa walang-pantayong alon ng mga pagtutol at banta ng sapilitang pagreretiro mula sa tatlong makapangyarihang confederation—UEFA (Europa), AFC (Asya), at CONCACAF (Hilaga at Gitnang Amerika)—ay sumilong sa Washington.
Batay sa mga ulat, si Infantino, upang mailigtas ang sarili mula sa krisis na ito, ay sumilong sa mga matataas na opisyal ng White House at sa Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, si Marco Rubio, at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang pulong na ito, na gaganapin ngayon, ay isang pagtatangka upang makakuha ng suporta ng White House sa kanyang pananatili sa pagkapangulo ng FIFA. Ang mga pagbabagong ito ay naganap matapos ang kontrobersyal na plano ni Infantino na ibenta ang mga bahagi ng isang bagong komersyal na entity na kaanib sa FIFA sa mga dayuhang mamumuhunan ay hinarap ng matinding pagsalungat mula sa mga continental confederation at pinilit siyang umatras.
..........
328
Your Comment